PF cumpre 10 mandados contra quadrilha que desmatou quase 2 mil hectares na reserva Antimary

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (5) a Operação Mundo Novo com objetivo de combater organização criminosa que realizava grandes desmatamentos e queimadas no interior do Projeto de Assentamento Agroextrativista Antimary.

Ao todo estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão e dois de prisão. 30 policiais federais, que contam com a ajuda do IBAMA, participam da operação.

A investigação identificou que, além do desmatamento, também ocorria a comercialização ilegal de terras públicas federais. Ao longo dos trabalhos, foram mapeados diversos acampamentos utilizados como bases de apoio para os criminosos.

Segundo a PF, o desmate realizado pelo grupo criminoso foi de aproximadamente 1.900 hectares (o equivalente a 19 milhões de m²) . Conforme estudos, o custo médio para desmatar 1 hectare é de aproximadamente R$1.500,00, ou seja, para proporcionar um desmatamento dessa magnitude foi empenhado quase 3 milhões de reais.

Além do Acre, também estão sendo cumpridas medidas judiciais nos estados do Amazonas e em Rondônia, com o auxílio de helicóptero e embarcações.

Os envolvidos responderão pelos respectivos crimes ambientais, além dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Somadas, as penas podem chegar até 28 anos de prisão mais multa.