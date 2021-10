PF vai até ‘escritório do crime e cumpre 12 mandados de busca e prisão contra ‘alvos perigosos’ na fronteira

Conforme a investigação, por se tratarem de “alvos perigosos”, a PF contou com apoio de equipes do Comando de Operações Táticas (COT) e Grupo de Pronta Intervenção (GPI). Em Ponta Porã, região sul do estado, houve o cumprimento de 8 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão.

Ao mesmo tempo, agentes de Inteligência da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai e Forças Especiais (SENAD), com a coordenação do Ministério Público do Paraguai, também fizeram buscas em Pedro Juan Caballero contra a mesma organização criminosa.

Na ocasião, os agentes apreenderam munições de grosso calibre e dinheiro, cujo valor não foi divulgado até o momento.