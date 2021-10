PM age rápido e prende homem antes de realizar “arrastão” em ônibus na Capital

Marcelo Luís Bernardo Costa, vulgo “Gibizinho”, foi preso acusado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, na tarde desta terça-feira (26), na Rua Iracema Nair F. Labs, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Policiais militares do 2° Batalhão estavam realizando patrulhamento de rotina pela região, quando avistaram “Gibizinho” e na companhia de um homem não identificado em via publica, supostamente aguardando o coletivo, mas quando a guarnição se aproximou, os suspeitos começaram a correr, sendo capturado somente Marcelo.

Na revista pessoal, foi encontrado com o homem uma escopeta calibre 12, com uma munição intacta. O segundo suspeito conseguiu fugir por uma área de mata.

Ainda segundo a polícia, Gibizinho estava tentando “pegar” o ônibus e iria para o terminal e depois voltaria no ônibus que faz a linha do Liberdade, no qual cometeriam um roubo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o acusado foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as medidas cabíveis.