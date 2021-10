PM aposentado atira para o alto ao tentar salvar vítima de espancamento; vídeo

Policial militar aposentado tentou salvar uma vítima de espancamento no Guará 2, no Polo de Modas, na madrugada desse domingo (10/10). Com tiros para o alto, o PM afastou os agressores, mas a vítima morreu no hospital.

Segundo o delegado-chefe da 4ª Delegacia de Polícia (Guará), Anderson Espíndola, a vítima seria um jovem de 24 anos. Ele foi atacado por um grupo de cerca de 10 pessoas.

“O policial militar aposentado estava lanchando quando viu as agressões. Ele efetuou tiros para o alto para tentar salvar o homem agredido”, contou Espíndola.

A vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou a recuperar os sinais vitais do jovem, mas ele morreu no hospital.

Segundo o delegado, a vítima tinha um mandado de prisão em aberto e histórico de roubos na região. Por isso, uma das linhas de investigação é uma possível rixa.

A 4ª DP segue na investigação do caso. Parte dos suspeitos foi identificada.

Veja imagens dos tiros em Metrópoles, clicando AQUI.