PM de Sena Madureira apreende espingarda usada por homem encontrado morto

Uma equipe da Polícia Militar de Sena Madureira apreendeu na manhã desta terça-feira (19), uma espingarda, calibre 28, na altura do km 48, da BR-364, sentido Sena a Manoel Urbano. De acordo com informações, foi com essa arma de fogo que Rogério de Souza Tamaru, 27 anos de idade, pôs fim à própria vida com um tiro na região da cabeça. No local, também foi encontrado um cartucho deflagrado ao lado do corpo.

A PM coletou que o corpo de Rogério foi encontrado por seu próprio pai, nas proximidades de um pé de mangueira, por volta das 5 horas da manhã. Policiais civis também acompanharam a ocorrência.

Conforme o apurado até o momento, Rogério teria matado à facadas sua companheira identificada como Dalaesse Maria Lima dos Reis, 21 anos de idade. O crime aconteceu em uma residência localizada nas imediações da Avenida Brasil. Em seguida, ele deslocou-se para a zona rural, onde cometeu o suicídio.

Os dois corpos foram encaminhados para o IML de Rio Branco para os procedimentos de praxe.

O casal tinha um filho de pouco mais de 2 anos de idade.

A tragédia chocou a população de Sena Madureira.