Poderosa: Acreana Gleici usa looks ousados, aposta em top super decotado e deixa internet louca

A acreana Gleici Damasceno (26) não passou despercebida pelas redes sociais no início da semana.

Em seu Instagram, a atriz e influenciadora digital compartilhou nesta terça-feira (5), um registro que foi super aprovado pelos fãs.

Na imagem, ela posou usando um top rosa decotado e deu um sorrisinho para a câmera enquanto estava sentada à mesa de um restaurante com um drink à sua frente.

Como legenda do post, a ex-participante do BBB e do No Limite usou apenas um emoji de coração.

“Ela é perfeita”, “que linda”, “gata”, “formalmente linda”, “o coração dispara”, “um olhar iluminado”, “maravilhosa” e “que boneca” foram alguns dos comentários deixados no post.

Em postagem anterior, Gleici surgiu no vídeo usando um look ‘pretinho nada básico’, com sandália de amarração. Gleici usou todo poder da mulher acreana e encantou seus seguidores.

O vídeo já ultrapassa a marca de 58 mil curtidas. Confira na integra!