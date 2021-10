Polícia investiga assassinato de autor de livro sobre Marielle e verdade vem à tona: “Perseguido”

“Ele era muito envolvido com causas sociais e combatia o preconceito de todas as formas, o religioso, racial, social. Ele era um cara positivo, um pacifista e se envolvia muito nas causas em que lutava. Fora sua militância, ele era um grande pai, estava com a sua filha em tudo que é canto. Um grande homem, super inteligente, solícito e ajudava todo mundo”, falou.

Familiares e amigos do escritor Leuvis Manuel Olivero Ramos, de 38 anos, morto a tiros na noite de domingo, na Tijuca, na Zona Norte do Rio, estão fazendo uma vaquinha na internet a fim de arrecadar dinheiro para que o sepultamento dele seja realizado nos Estados Unidos. O objetivo é conseguir juntar US$ 15 mil.

