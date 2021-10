Polícia penal deflagra operação em Sena Madureira e recolhe monitorado que descumpria regras

Policiais penais de Sena Madureira deflagraram nesse mês de outubro a “Operação Sossego” com a finalidade de coibir infrações praticadas por apenados que estão no regime semiaberto.

A ofensiva também cumpre mandados de prisão expedidos pela justiça local em virtude da quebra do regramento do monitoramento eletrônico. “Essa iniciativa visa manter a tranquilidade e a ordem. As fiscalizações ocorrem não somente em Sena Madureira, mas também em Manoel Urbano”, destacou um dos responsáveis pelo monitoramento eletrônico do presídio de Sena.

Na manhã desta terça-feira (5), foi cumprido um mandado de prisão em desfavor de um monitorado que vinha descumprindo as regras do sistema. Dessa forma, ele regressará para o regime fechado.