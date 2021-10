Polícia prende 6 brasileiros em investigação sobre morte de filha de governador e mais 3 na fronteira com o Paraguai

A Polícia paraguaia prendeu na manhã desta segunda-feira (11) seis brasileiros suspeitos de envolvimento no atentado a quatro pessoas em Pedro Juan Caballero, cidade no Paraguai que faz fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. O crime ocorreu na manhã de sábado (9).

