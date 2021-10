Polícia prende homem por estuprar e engravidar a cunhada que tem microcefalia

“Já ouvimos os envolvidos no caso, inclusive o autor que confessou ter cometido o crime. Com base nisso, nós representamos pela prisão preventiva do mesmo, que foi concedida [pela Justiça] nesta tarde”, explicou Daniel Gomes, delegado da Polícia Civil que assumiu o caso.

Após a denúncia, a Polícia Militar iniciou as diligências na quarta-feira (20). Em depoimento, a namorada do suspeito, de 22 anos, disse que a vítima tem dificuldade de falar por conta da microcefalia, mas chorava muito e massageava a barriga.

