Polícia prende homem que havia assaltado estudante após saída de escola em Rio Branco

O assaltante Henrique Rener Silva de Souza, de 19 anos, vulgo Ligeirinho, foi preso na noite desta segunda-feira (11), no bairro Novo Horizonte, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia do Giro, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rener e um comparsa ainda não identificado, de posse de uma arma de fogo, renderam e roubaram uma mochila com pertences pessoais e material escolar de uma estudante da Escola Heloísa Mourão Marques, que estava próxima da unidade de ensino no bairro Palheiral, na região da Baixada da Sobral. Após a ação, os criminosos fugiram do local correndo.

A Polícia Militar foi acionada, colheu as características dos bandidos e, durante patrulhamento na região, conseguiu encontrar Henrique. Foi feita a abordagem e, em posse do assaltante, foi apreendido uma arma de fogo caseira, calibre 22, usada no crime, e a mochila da vítima.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o criminoso foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para os devidos procedimentos. O comparsa de Henrique conseguiu fugir.