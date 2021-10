Polícia procura homem que matou esposa e deixou corpo dela ao lado do filho de 5 anos

O suspeito de assassinar a companheira a facadas e deixar o corpo dela ao lado de uma criança de 5 anos, em Ariquemes (RO), continua sendo procurado pela polícia. A vítima, identificada como Rosmira Margarita Hurtado Perez, foi achada morta no colchão da sala

O feminicídio ocorreu na última quarta-feira (20) dentro de casa do bairro Setor 4 e, segundo a polícia, Rosmira, de 26 anos, foi assassinada durante a madrugada com golpes de faca no pescoço.

O corpo de Rosmira estava na casa onde vivia com o companheiro, identificado como Eduardo Vieira Batista. Ele é apontado pela polícia como principal suspeito de matar a mulher.

Polícia procura companheiro de mulher morta a facadas em Ariquemes

Eduardo, de 35 anos, fugiu após o crime e está sendo procurado pela Polícia Civil. Ao lado do corpo de Rosmira estava o filho dela, de 5 anos, que foi encontrado dormindo.

“Esse indivíduo levou a filha dele até a casa do pai e depois não foi mais visto. Ele informou ao pai que havia batido na ex-mulher”, contou o delegado Ricardo Rodrigues em entrevista à Rede Amazônica.

A criança foi levada pelo Conselho Tutelar a uma casa de acolhimento. O menino está bem e aguarda que a família da mãe seja encontrada.