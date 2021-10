Dois agentes da Polícia Civil estiveram na Marina Itacuruçá, em Itacuruçá (distrito da cidade de Mangaratiba), na Região da Costa Verde, em busca do cantor Leno Maycon Viana Gomes, o Nego do Borel, de 29 anos, na manhã desta terça-feira (5/10).

No local, os policiais foram avisados por funcionários que a embarcação de Nego do Borel não costuma ficar ancorada por lá. A busca deve prosseguir em outra marina da região, no Iate Clube de Itacuruçá.