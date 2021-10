Policiais agridem casal gay com socos e chutes em abordagem

Um casal gay, formado por um homem de 25 anos e outro de 33, foi agredido por policiais militares em uma abordagem. Um deles é advogado e teve sua cabeça batida contra a janela de seu carro diversas vezes. Ele e o marido tiveram ferimentos e hematomas no rosto. O caso aconteceu no bairro Alto da Glória, em Goiânia, onde vivem familiares das vítimas.

Os dois foram abordados pelos policiais próximos da residência dos parentes. Para a TV Anhanguera, afiliada à TV Globo, foi dada a ordem para que eles saíssem do carro, colocassem as mãos no capô e abrissem as pernas. Foi quando o advogado foi chutado pela primeira vez.