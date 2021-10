Policiais penais frustram plano de fuga no Presídio de Cruzeiro do Sul

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) frustraram na manhã desta sexta-feira, 29, um plano de fuga na Unidade Penitenciária Manuel Neri da Silva, em Cruzeiro do sul. Se concretizado, 13 presos empreenderiam fuga e alcançariam a área externa do presídio.

De acordo com a equipe de plantão, o policial que estava fazendo a ronda de rotina percebeu uma movimentação incomum dentro da cela 10 do bloco 8. Diante disso, chamou o reforço dos demais policiais de plantão, que também acionaram o Grupo Penitenciário de Operações Especiais (Gpoe).

Os profissionais realizaram uma verificação na cela, onde encontraram sete pedaços de ferro e o início de buraco na parede.

Diante dos fatos, a cela 10 do bloco 8 foi desocupada para realização de reparos e os presos foram encaminhados ao isolamento preventivo.

Um procedimento administrativo será aberto para apuração dos fatos.