Policial federal bate com chinelo no rosto de menino de 13 anos; vídeo

Um homem agrediu um adolescente de 13 anos no rosto, usando um chinelo, em um condomínio do Guará II, no Distrito Federal, no último dia 26 de setembro. Câmeras de segurança do prédio registraram o momento da agressão (veja vídeo acima).

A confusão teria começado por conta de uma brincadeira entre crianças. O pai de uma delas, Daniel Peruzzo Jardim, de 44 anos, que é agente administrativo da Polícia Federal e tem porte de arma de fogo, foi quem aparece nas imagens agredindo o adolescente.

O g1 tenta contato com a defesa do policial federal e com o condomínio Sports Club, onde o caso ocorreu. A reportagem questionou a Polícia Federal sobre o comportamento do agente, mas não obteve respostas.

