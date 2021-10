Polícias Penal e Civil prendem monitorado na estrada de Manoel Urbano

Mais um reeducando do presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, irá regressar para o regime fechado após ignorar regras do monitoramento eletrônico. Ele foi capturado na manhã desta quinta-feira (7), na altura do quilômetro 60, da BR-364, sentido Sena a Manoel Urbano.

A operação foi realizada em conjunto por policiais penais e policiais civis. “Ele tinha sido beneficiado com prisão domiciliar mediante Monitoramento Eletrônico. Além de descumprir as regras, pesa contra o mesmo outras denúncias que serão reparadas pela justiça local”, destacou Jonas Joaquim, coordenador do sistema de monitoramento do presídio local.

De acordo com o delegado Marcos Frank, titular da Unidade de Segurança Pública de Sena e o coordenador do monitoramento, essas ações integradas entre as forças de segurança continuarão ocorrendo com a meta de repelir qualquer tipo de ilegalidade. “O Estado jamais será omisso em exercer o seu papel de dar segurança ao cidadão de bem. E quem está em débito com a justiça brevemente será tirado de circulação, é apenas questão de tempo”, complementou.

Esse é o segundo reeducando capturado em menos de uma semana em Sena Madureira por não seguir as regras do monitoramento estabelecidas pela justiça.