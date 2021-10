Ponte da Sibéria, em Xapuri, fomenta discussão sobre empréstimo de 41 milhões de dólares na Aleac

O secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, está sendo ouvido nesta terça-feira (18) na Assembleia Legislativa do Acre para esclarecer aos parlamentares sobre os investimentos que o Governo pretende fazer com os U$ 41 milhões de dólares que o Governo do Acre pretende fazer junto ao Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). Este é o sexto pedido de empréstimo feito pela gestão de Gladson Cameli (Progressistas).

Brandão detalhou que entre as obras está a reestruturação da rodovia AC-40, do trevo da BR-317 até Plácido de Castro; a construção da ponte de interligação do Bairro 15 com a Regional da Baixada, em Rio Branco; a construção de ponte de interligação entre os bairros Sibéria e Centro, em Xapuri; a urbanização com contenção das margens do Rio Acre, em Rio Branco; a urbanização com contenção das margens do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul e implantação do coletor tronco da bacia do Igarapé Boulevard Thaumaturgo, também em Cruzeiro do Sul.

A ponte da Sibéria, por exemplo, foi motivo de debate no plenário, já que o Governo já anunciou a licitação. O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) questionou o fato de a obra estar no pacote do empréstimo.

“Só se pode abrir uma licitação se houver dinheiro em caixa, então se o Estado tem dinheiro, vamos tirar essa obra daí que está ocupando o lugar de uma outra”, disse.

O secretário explicou as vantagens do empréstimo que “não amarra” valores e disse que caso não avançasse a operação, o governo faria a ponte da Sibéria mesmo que fosse com recurso próprio.

“Se realizar a operação e iniciando a construção com recursos próprio o Estado pode repor, fazer ressarcimento do valor”, explicou.