Ponte de Rodrigues Alves deve estar incluída na infraestrutura do nosso estado, cobra Duarte

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) defendeu na sessão da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) desta terça-feira (26), a manifestação que será realizada por populares na luta pela construção da ponte de Rodrigues Alves sobre o Rio Juruá.

Após empréstimo aprovado pela Aleac, Deputado Estadual Roberto Duarte cobra construção de Ponte de Rodrigues Alves. A manifestação acontecerá nesta quarta-feira, 27, a partir das 5 horas na rotatória da BR-364 e da variante.

“Essa é uma promessa antiga do governador Gladson Cameli, ele prometeu e agora tem a oportunidade de cumprir, visto que há recurso para investimento de infraestrutura vindo do empréstimo do Fonplata de 41 milhões de dólares solicitado pelo governador e aprovado na Aleac”, destacou.