Por causa de chuva forte, programação do Festival Matias de Teatro de Rua é alterada

Com chuva forte em Rio Branco, a organização do Festival Matias de Teatro de Rua alterou o local de apresentação deste sábado, 16, que antes seria ao ar livre na Praça da Revolução, no Centro de Rio Branco, mas com o imprevisto, foi transferido para a Usina de Artes João Donato.

Além disso, a programação também sofreu alteração nos horários: neste sábado, a apresentação Mamulengando, do Mamulengo Fuzuê do Distrito Federal ocorre às 19h, já a apresentação Um Canto para Carolina, da Cia. Os Inventivos de São Paulo, acontece às 20h.

De acordo com a programação anterior, o encerramento do Festival aconteceria na Usina de Artes João Donato, às 21h, após a programação de apresentações na Praça da Revolução, mas em decorrência da chuva, a programação inteira foi transferida para a Usina de Artes. O Festival segue nos próximos dias nos municípios de Bujari, nos dias 13 e 15 de outubro, e em Senador Guiomard, nos dias 14 e 15 de outubro.