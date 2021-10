Por meio do Deracre, Governo realiza melhorias na Estrada da Borracha em Xapuri

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), realizou, na semana passada, uma operação tapa-buracos na Estrada da Borracha (AC-485), em Xapuri.

A manutenção tem sido realizada com as máquinas destinadas pelo governo federal ao Estado. O governador Gladson Cameli tem investido para melhorar as condições de tráfego do município e pediu que o órgão atuasse na recuperação da rodovia com uso de maquinário. De acordo com o diretor de Operações, Ronan Fonseca, foi encaminhada uma retroescavadeira, um caminhão basculante e um rolo compactador para intensificar a operação.

O acesso liga a cidade à BR-317. Os agentes técnicos da autarquia promoveram serviços de recuperação dos pontos danificados, retirada e limpeza dos pavimentos quebrados, aplicação e compactação de nova massa asfáltica. A recuperação das rodovias estaduais seguem avançando com as ações do Deracre.

“A Estrada da Borracha facilita o acesso da população de Xapuri e faz ligação com os demais municípios do Acre; o governador é muito atento com a população e hoje estamos aqui junto com a equipe do Deracre realizando essa ação de tapa-buracos ”, ressaltou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Com 12 quilômetros de extensão, a rodovia AC-485 interliga Xapuri à BR-317. O trecho é conhecido como Estrada da Borracha, e leva esse nome em razão da Fábrica de Preservativos Natex, implantada na área em 2008, e também devido às duas margens da estrada serem rodeadas de seringueiras, plantadas entre 1999 e 2000.