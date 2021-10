Por que a Globo escolheu Tadeu Schmidt e não Marcos Mion para o ‘BBB’?

Tadeu Schmidt, 47 anos, se prepara para um novo desafio na carreira: assumir o comando do “Big Brother Brasil”, um dos programas de maior lucro da TV Globo no Entretenimento. O anúncio será feito amanhã no “Fantástico”, atração apresentada por Tadeu nos últimos oito anos.

Desde que foi anunciada a saída de Tiago Leifert, 41 anos, muito se especulou sobre os possíveis nomes para comandar o “BBB”. Um dos preferidos pelo público era Marcos Mion, com experiência em realities após apresentar “A Fazenda” na Record.

