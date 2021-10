Por unanimidade, deputados autorizam Gladson a contratar empréstimo de U$ 41 milhões

Por 17 votos a zero, o empréstimo de mais de U$ 41 milhões de dólares que o Governo do Acre pretende fazer junto ao Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) foi aprovado pelos deputados estaduais na tarde desta quarta-feira (20).

O valor vai ser utilizado em obras de saneamento e infraestrutura em quatro municípios acreanos. Entre as obras estão a reestruturação da rodovia AC-40, do trevo da BR-317 até Plácido de Castro; a construção da ponte de interligação do Bairro 15 com a Regional da Baixada, em Rio Branco; a construção de ponte de interligação entre os bairros Sibéria e Centro, em Xapuri; a urbanização com contenção das margens do Rio Acre, em Rio Branco; a urbanização com contenção das margens do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul e a implantação do coletor tronco da bacia do Igarapé Boulevard Thaumaturgo, também em Cruzeiro do Sul.

Mas apesar da unanimidade, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) não poupou críticas à administração pública. “Fizemos aqui um acordo”, lembrou ele, que apresentou uma emenda que garante investimento para a produção, motivo pelo qual votou favorável.

O deputado Roberto Duarte (MDB), que também apresentou emendas ao projeto, destacou que a aprovação vai “rasgar quatro cheques em branco”, referindo-se aos outros empréstimos já autorizados pela Casa e, conforme emenda sua, serão anulados com a aprovação do novo.