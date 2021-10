Por unanimidade, PL de Duarte que homenagea Toinho Miranda é aprovado na Aleac

Foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) na manhã desta quarta-feira, 20, o Projeto de Lei (PL) de autoria do deputado Roberto Duarte (MDB), que altera o nome da estrada da Variante, localizada na entrada do município de Xapuri, para Antônio Carlos Miranda. Agora, o PL segue para sanção do governador Gladson Cameli (Progressistas).

Natural de Minas Gerais, Miranda chegou em Xapuri por volta de 1988, e foi um cidadão que ajudou no desenvolvimento social e econômico do município. Ele é pai do ex-prefeito de Xapuri, Marcinho Miranda, que administrou o município entre os anos de 2013 e 2016.

Em 2020 seu “Toninho Miranda”, como era conhecido, mudou-se para Mato Grosso, mas infelizmente veio a óbito no dia 06 de junho de 2021, sendo vítima de um câncer no fígado.

“Esse PL é uma forma de homenagear a família do querido Toninho Miranda, bastante conhecido em Xapuri. Ele foi um importante pecuarista e pioneiro das atividades no município, foi um gerador de emprego e renda, além de ter sido um dos maiores nomes do rodeio e da festa de peão em Xapuri”, salientou Duarte.