Porto Walter: Sem médicos, enfermeiros realizam parto orientados via telefone, denuncia deputado

O deputado Roberto Duarte (MDB) denunciou que, neste final de semana, uma jovem de 17 anos entrou em trabalho de parto em Porto Walter e teve seu parto feito por enfermeiros por falta de médicos.

Segundo o parlamentar, os enfermeiros receberam orientação de médicos por telefone e conseguiram fazer o parto com sucesso.

“Quero parabenizar os enfermeiros que fizeram esse parto com sucesso, pois a jovem chegou ao hospital com sete meses de gestação e perdendo líquido. Com a orientação via telefone, com médicos de Cruzeiro do Sul, deu tudo certo”, disse.

Duarte lembrou ainda que, recentemente, uma gestante morreu em Porto Walter por falta de médico para realizar o parto.

“É inadmissível que um município não tenha médico, é urgente que haja um concurso para aquele município”, finalizou.