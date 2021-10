Porto Walter volta a ficar sem médico e enfermeiro faz parto com orientação por telefone

O município de Porto Walter, localizado no Alto Juruá, está desde a semana passada sem nenhum médico no Hospital da Família, de responsabilidade da secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Dois médicos se revezavam no local a cada 15 dias, mas desde a semana passada nenhum profissional atende na unidade hospitalar.

Nesse domingo, 3, a adolescente Jaqueline Da Silva Ferreira, de 17 anos, grávida de 7 meses, chegou ao local perdendo líquido e com dores. O parto foi feito por um enfermeiro e dois técnicos em enfermagem sob orientação de médicos do SAMU de Cruzeiro do Sul, por meio de telefone.

