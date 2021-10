Portugal supera a Argentina e é campeão mundial de futsal pela 1ª vez

A Argentina chegou à decisão do Mundial de Futsal como favorita. Depois de bateram o Brasil na semifinal, os atuais campeões do mundo entraram em quadra para enfrentar Portugal tendo a melhor campanha da competição. Só que, como diz a máxima criada pelo craque Falcão, “final não se joga, final se ganha”. Com uma atuação precisa e equilibrada, a seleção portuguesa venceu a decisão por 2 a 1 neste domingo. É o primeiro título de Portugal na Copa do Mundo Fifa.

A conquista consagra o craque Ricardinho, eleito seis vezes o melhor do planeta. Apelidado de “Mágico”, ele teve atuação importante na final deste domingo, em Kaunas, na Lituânia. Os dois gols portugueses foram marcados pelo artilheiro Pany. Claudino descontou para a Argentina, que pressionou até o fim e mandou uma bola na trave no último lance do jogo. Campeões em 2016, os argentinos seguem com apenas uma conquista da Copa do Mundo Fifa.

