Portugal x Luxemburgo: onde assistir, horário, escalações

Em 2º lugar no Grupo A das Eliminatórias, Portugal recebe Luxemburgo nesta terça-feira (12/10) precisando vencer para continuar sonhando com a vaga direta no Mundial do Catar. A Sérvia, líder da chave, tem um jogo a mais que CR7 e Cia.

Confira mais detalhes sobre a partida abaixo: Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Portugal: Patricio; Cancelo, Pepe, Rúben Dias e Nuno Mendes; Moutinho, Palhinha e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão. Técnico: Fernando Santos

Luxemburgo: Moris; Jans, Chanot, Carlson e Pinto; Martins Pereira; Deville, S. Thill, Barreiro e Rodriguez; Sinani. Técnico: Luc Holtz

Local: Estádio Algarve, em Algarve (Portugal)

Data: terça-feira (12/10/2021)

Horário: 15h45

Transmissão: TNT