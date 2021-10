Possível lista de participantes do BBB22 viraliza na web

Uma internauta viralizou no Twitter após publicar uma lista que ela mesma montou com os famosos cotados para participarem do BBB22. A publicação que já está com mais de 7 mil compartilhamentos e dividiu a opinião dos internautas.

“Boninho está com esses nomes ele começou a cotar já para segurar para o BBB, mas ainda não tem nada confirmado no elenco, APENAS estão sendo COTADOS BBB22”, escreveu o perfil @streamfavs. Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!