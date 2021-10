Prefeita de Brasileia emite nota de pesar por morte de jovem no RJ; família pede ajuda para trazer corpo para o Acre

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, emitiu nota de pesar e condolências à família pela morte de Jeison Lima de Souza, assassinado pelo namorado, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (18). O corpo do rapaz, que foi morar no Rio de Janeiro em busca da realização do sonho de ser ator, com o nome Jeison Duarte, está sendo trasladado para ser sepultado em Brasiléia. O rapaz tinha 32 anos de idade.

Seu assassino, identificado como Luam, que foi preso em flagrante pela polícia fluminense, confessou o crime. Em depoimento, disse que o crime ocorreu por causa de um relacionamento amoroso entre ambos.

Jheison Duarte nasceu em Brasiléia e se mudou para o Rio de Janeiro em 2012, com o intuito de atuar em grandes palcos da dramaturgia brasileira. A família informou que o autor do crime não aceitava o término do relacionamento e, por isso, matou o companheiro. Luan foi à delegacia logo após o trágico episódio e se entregou.

Uma irmã da vítima está embarcando para o Rio de Janeiro a fim de cumprir às exigências legais para a liberação do corpo para sepultamento. O cadáver deve ser trazido para o Acre e sepultado em Brasileia. A família está pedindo ajuda em redes sociais para custear as despesas com o transporte do corpo. Quem puder e quiser ajudar, com qualquer quantia, pode fazer a doação via pix, no e-mail [email protected]. O endereço é de uma irmã da vítima.