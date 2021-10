Prefeitura anuncia edital com mais de 100 vagas para Saúde de Rio Branco e salário superior a R$ 7 mil

No próximo dia 18, a Prefeitura de Rio Branco deve lançar um processo seletivo simplificado com 105 vagas, níveis médio e superior para atuação na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

As vagas serão para auxiliar em farmácia, agente de vigilância em saúde, educador social, técnico de laboratório, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta fonoaudiólogo, médico clínico geral, médico ginecologista, médico pediatra, médico psiquiatra, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional, visando fortalecer os serviços na atenção primária da saúde do município.

Os salários variam de R$ 1.100,00 e R$ 7.165,16 por jornada de trabalho de 30 horas por semana. O processo seletivo terá validade ano, contado a partir da homologação do resultado final, podendo ser renovado por igual período, de acordo com a necessidade da secretaria de saúde do Município.