Prefeitura de Cruzeiro do Sul lança campanha “Faça uma criança sorrir: Doe um brinquedo”

Na última segunda-feira, 04, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com a a 1ª dama Lurdinha Lima, com o Governo do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Assistência Social Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Grupo de Apoio ao Serviço Humanitário (GASH) lançaram a campanha “Faça uma criança sorrir: Doe um brinquedo”, que visa arrecadar brinquedos para crianças carentes para serem distribuídos no dia das crianças.

O evento aconteceu na praça Orleir Cameli, no centro da cidade no Coreto onde será um ponto de coleta das doações, onde também acontecerão apresentações culturais diariamente. A solenidade contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior, de vereadores, da primeira Dama Lurdinha Lima e o prefeito Zequinha Lima.

Os interessados em fazer suas doações podem procurar os pontos de entrega que serão disponibilizados em vários lugares da cidade de Cruzeiro do Sul, com um ponto fixo na coreto da praça, em frente a catedral Nossa Senhora da Glória.

O deputado Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa, participou do evento de lançamento da campanha e destacou o trabalho social desenvolvido pela primeira dama de Cruzeiro do Sul.

“Quero parabenizar nossa primeira dama Lurdinha Lima e a Prefeitura por essa bela campanha que está sendo lançada e voltada para nossas crianças. Peço a população que realmente possa doar um brinquedo para que possamos fazer um Dia das Crianças mais feliz para as crianças mais carentes”, concluiu o deputado.

A idealizadora da campanha, a primeira Dama Lurdinha Lima destacou a importância da campanha e das parcerias.

“Estamos lançando esta campanha que vai arrecadar brinquedos para nossas crianças carentes. Queremos levar um pouco de alegria para as nossas crianças. Quero agradecer as parcerias para que hoje possamos está lançando essa campanha tão importante”, enfatizou Lurdinha.

O prefeito Zequinha Lima declarou que o município está apoiando a campanha com a estrutura necessária para arrecadar brinquedos.

“Estamos apoiando com toda a estrutura necessária essa linda campanha que certamente irá arrecadar muitos brinquedos, para que possamos realizar uma grande festa para nossas crianças no Dia das Crianças”, finalizou o prefeito Zequinha Lima.

