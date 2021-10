Prefeitura de Marechal Thaumaturgo – AC divulga novo Processo Seletivo com 85 vagas

No estado do Acre, a Prefeitura de Marechal Thaumaturgo divulgou a realização de um novo Processo Seletivo, que tem como objetivo a admissão de profissionais de níveis fundamental, médio e superior.

Ao todo serão preenchidas 85 vagas, além da formação de cadastro reserva distribuídas entre os cargos de Professor de Educação Infantil de ensino Fundamental Regular e EJA (78); Professor/área específica (Educação Física, Letras/Espanhol e Letras/Inglês) (4); Agente Administrativo; Agente Educador do Programa Caminhos da Educação do Campo – Primeira Infância; Atendente Educacional Especializado; Nutricionista (1); Psicólogo (1); Assistente Social (1) e Motorista Rodoviário.

Os profissionais deverão atuar nas comunidades/localidades disponíveis no anexo I do edital. Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada, bem como registro no respectivo conselho de classe quando solicitado, idade mínima de 18 anos, CNH na categoria “”AD””, dentre outros requisitos que constam no edital.

Aos profissionais admitidos, estes irão desempenhar funções em carga horária de 30 a 40 horas semanais e contarão com salários de R$ 1.100,00 a R$ 3.000,00 ao mês.

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições a partir das 7h do dia 27 de setembro de 2021 até às 23h59 do dia 11 de outubro de 2021, exclusivamente via internet por meio do site da Prefeitura.

O pagamento da taxa de inscrição é no valor de R$ 50,00 a R$ 100,00. No entanto, os candidatos que se enquadram nos critérios especificados no edital, podem solicitar a isenção da taxa.

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante a prova objetiva prevista para ser aplicada em dia e local a serem divulgados posteriormente, além da análise de títulos, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.

Dito isto, o conteúdo programático será constituído por 40 questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais e específicos.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 12 meses, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.