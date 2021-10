Prefeitura de Rio Branco convoca pais de alunos da rede municipal de ensino para matrícula e rematrícula

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Ensino (Seme), está convidando os pais e/ou responsáveis por alunos da rede municipal de ensino, que ainda não efetuaram a matrícula ou rematrícula de seus filhos, bem como os jovens e adultos acima de 15 anos de idade que não concluíram o Ensino Fundamental, para que se dirijam à escola mais próxima de sua casa e possam fazer a matrícula deste ano.

De acordo com a secretária municipal de Educação, professora Nabiha Bestene, as aulas presenciais da rede municipal iniciarão no dia 18 de outubro para os alunos matriculados no 5º ano e Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Fundamental. Ela alerta os pais da necessidade de efetuar a matrícula de seus filhos, para que não venham a perder os benefícios do Programa Bolsa Família.

“Enquanto Secretaria Municipal de Educação, nós fazemos esse chamamento aos pais, aos responsáveis, para que se dirijam com urgência à escola mais próxima de sua residência e façam a matrícula desses alunos, para não perderem o Bolsa família”, enfatiza Nabiha Bestene.

Planejamento

Segundo a secretária, a Diretoria de Ensino da Seme já fez o planejamento para o retorno presencial das aulas de forma escalonada e em observância aos protocolos sanitários por causa da pandemia do coronavírus. “Já temos todo esse planejamento e vamos respeitar, retomando as aulas presenciais com toda a segurança”, concluiu Nabiha Bestene.