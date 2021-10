Prefeitura de Rio Branco divulga edital com quase 100 vagas para Saúde em níveis fundamental, médio e superior; veja

A Secretária Municipal de Saúde de Rio Branco divulgou na edição do Diário Oficial desta segunda-feira (18) um processo seletivo para níveis fundamental, médio e superior para a contratação temporária de auxiliar em farmácia, agente de vigilância em saúde, educador social, técnico de laboratório, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico clínico geral, ginecologista, pediatra, psiquiatra, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional. Ao todo, são 97 vagas.

Os profissionais irão atuar na Atenção Primária do Município de Rio Branco. E o processo seletivo, com validade de um ano, será feito a partir da análise curricular e de títulos. A remuneração varia de R$1,100.00 à pouco mais de R$2,400.00 com carga horária que pode ser de 30 horas semanais.

As inscrições iniciam na próxima quarta-feira (20), e poderão ser feitas até a sexta (22) exclusivamente pela internet no endereço www.processoseletivosemsa20212.ac.gov.br.

O edital está disponível no DOE, mas páginas 131 até a 145.