Prefeitura de Rio Branco finaliza preparativos em comemoração ao Dia do Gari

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade, finaliza os preparativos para realização do Dia Municipal do Gari, no próximo 23 de outubro. A programação conta com a tradicional Corrida de Rua dos Garis, que este ano será dividida em três categorias: garis coletores dos resíduos domiciliar, garis coletores dos resíduos da limpeza urbana e margaridas.

De acordo com o secretário da Zeladoria da cidade, Joabe Lira, será um grande evento de comemoração à data.

“Já temos mais de cem servidores inscritos na corrida, e os vencedores serão premiados com medalhas e troféus. Teremos também um grande café da manhã para todos os colaboradores, gincanas e sorteio de muitos prêmios. É uma forma de demonstrar nossa gratidão e carinho por todos aqueles que trabalham diariamente para deixar nossa cidade mais limpa e agradável”, concluiu Joabe Lira.

O evento organizado pela Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade conta com apoio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBtrans), Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB) e a Safra.

Dia Municipal do Gari

O Dia do Gari é comemorado em Rio Branco em 23 de outubro e foi instituído pela Lei Municipal 501, de 17 de outubro de 1984. Esta data visa homenagear os profissionais responsáveis em manter as ruas, praças e parques limpos de todo o lixo gerado naturalmente ou por ação humana.