Prefeitura em ritmo acelerado nas reformas de creches em Cruzeiro do Sul

O prefeito Zequinha Lima e o secretário municipal de Educação do de Cruzeiro do Sul, Amarísio Saraiva, visitaram, nesta segunda-feira (04), três creches que estão em reforma no município. Os serviços para melhorar a estrutura das unidades de ensino foram iniciados em setembro e avançam em ritmo acelerado.

O prefeito e o secretário foram acompanhar de perto o andamento da obra e verificaram que, com o empenho das empresas responsáveis pelos serviços, as três creches deverão estar prontas para o retorno das atividades com a presença das crianças até o final deste mês.

“O serviço está bem adiantado. O compromisso que assumimos foi de, saindo as medições, a gente paga de imediato. Então, as empresas estão fazendo a parte delas e estamos monitorando diariamente com nosso engenheiro. A questão do retorno das aulas presenciais infantis, nós temos um planejamento. Concluindo a reforma nessas três creches, a gente começa imediatamente. Nas outras, daremos início até o final deste mês”, garantiu Amarísio.

O prefeito também disse que, após 30 dias do início das obras, os serviços apresentam um bom andamento, mas destacou que durante a operação das empresas, foi preciso fazer novos reparos em outras partes das unidades de ensino que também apresentaram problemas no decorrer das obras.

“Constatamos que os serviços estão bem avançados. Acredito que em um espaço curto de tempo já vai dá para entregarmos. Mas, sabemos que quando se mexe em uma estrutura antiga, mais problemas começam a aparecer e é natural que aquilo que a gente planejou precise de alterações. Mas, o importante é que estamos avançando e em breve estaremos iniciando o ano letivo presencial nessas creches que estão sendo reformadas”, disse Zequinha.

Fotos: Assessoria