Premier League: United cede empate ao Everton em casa e perde a chance de assumir a ponta da competição

Com Cristiano Ronaldo começando no banco pela primeira vez desde o retorno, o Manchester United encarou o Everton pela 7ª rodada da Premier League. E os Red Devils perderam a chance de assumir a liderança provisória da competição. No Old Trafford, os comandados por Solskjaer empataram por 1 a 1 com os Toffees.

Martial abriu o placar para o United na primeira etapa, mas Townsend deixou tudo igual para os visitantes no segundo tempo.

Após a primeira vitória na Champions, os comandados por Ole Gunnar Solskjaer entratam a campo pela Premier League buscando a ponta da tabela.

No primeiro tempo, no entanto, viram um Everton melhor em campo. Os Toffees fizeram grande pressão, mas, os Red Devils foram quem saíram na frente.

Aos 42, Bruno Fernandes recebeu de Greenwood e serviu Martial. O francês chegou batendo cruzado, a bola desviou e estufou as redes de Pickford.

Na etapa final, aos 19, o Everton chegou ao empate. Em contra-ataque, Gray acionou Doucouré, que achou Townsend. O meia-atacante bateu na saída de De Gea e deixou tudo igual.

