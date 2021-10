Presa por furtar refrigerante, miojo e suco, mãe de cinco filhos tem liberdade negada pela Justiça

No dia 29 de setembro, uma mulher de 41 anos furtou uma Coca-Cola de 600ml, um miojo e um sachê de suco em um supermercado na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo. Ela foi pega em flagrante pela Polícia Militar e fugiu, sendo capturada logo depois por uma viatura. Após a prisão, ela declarou que decidiu furtar porque estava com fome.

O caso dela foi encaminhado à Defensoria Pública de São Paulo, que solicitou às autoridades o relaxamento da prisão da mulher, visto que a mesma possui cinco filhos, o mais novo de apenas 2 anos. A Defensoria Pública alegou que a mulher estava em estado de necessidade de se alimentar, por isso tomou a atitude drástica de furtar o estabelecimento.

Contudo, mesmo com a argumentação da Defensoria Pública, a juíza Luciana de Menezes não concedeu liberdade à mulher, assim atendendo ao pedido do Ministério Público. A promotora, Celeste Leite afirmou que presa já possuía antecedentes criminais, e que, caso tivesse a sua liberdade concedida, voltaria a praticar novos crimes.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, a mulher, no momento da fuga, caiu e bateu com a testa no chão, sendo prontamente socorrida pelas autoridades e encaminhada ao hospital antes de ser levada à delegacia. Contudo, a juíza do caso solicitou um exame de corpo de delito para averiguar se o relato dos policiais é verdadeiro.