Presidente do PT no AC registra preço da gasolina acima de R$ 9 no interior e dispara: “Desgraça para o Brasil”

Em vídeo divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira (14), o presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre, Cesário Campelo Braga, mostrou o preço da gasolina no município de Marechal Thaumaturgo, localizado na região do Juruá, que chegou à cifra de R$ 9,10.

Além da crítica ao preço, Braga comentou que a culpa de o município ter a gasolina mais cara do Brasil é do presidente Jair Bolsonaro.

“Acabei de chegar em Marechal Thaumaturgo, a gasolina mais cara do país, culpa de quem? Do Bolsonaro. Ele é uma desgraça pro Brasil, está atirando fogo no trabalhador brasileiro”, complementou.

