O presidente Jair Bolsonaro desembarcou na Itália nesta sexta-feira (29) para participar da Cúpula do G20 em Roma, e foi recebido pelo presidente da República italiana, Sergio Mattarella.

A primeira visita de Bolsonaro, que tem origem italiana, ao país gerou protestos da associação antimáfia Libera, indignada com a concessão do título de cidadão honorário pela cidade de Anguillara Veneta, no norte da península.

