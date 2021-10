Presidente Jair Bolsonaro cumpriu agenda religiosa em Manaus nesta terça-feira

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou de um evento com líderes religiosos evangélicos durante a manhã desta quarta-feira (27). O ato aconteceu no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Zona Oeste de Manaus.

Sem máscara, ele chegou ao local escoltado por seguranças, Polícia Militar e agentes da Polícia Rodoviária Federal. Havia poucos apoiadores esperando pelo presidente.

Após o evento com os evangélicos, Bolsonaro segue na capital, onde deve conceder entrevistas à tarde. À noite, deve acompanhar outro evento religioso de uma igreja evangélica.

O presidente deve retornar a Brasília por volta de 22h desta quarta-feira

Mais cedo, antes do encontro com os evangélicos, ele cumpriu agenda interna dentro do Hotel de Trânsito dos oficiais do Exército Brasileiro, onde está hospedado.

