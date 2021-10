Preso e internado, Roberto Jefferson se licencia da presidência do PTB

Preso e internado em hospital do Complexo de Gericinó, em Bangu, Roberto Jefferson pediu licença do cargo de presidente do PTB pelo menos até que seja solto.

Na carta enviada aos membros da executiva do partido e obtida pela CNN, ele justifica a decisão com a necessidade de firmar contratos entre o partido e empresas. A carta de dez páginas foi escrita à mão e transcrita em um documento digital, encaminhado aos membros da cúpula do partido.

“Percebo a necessidade de uma presença mais próxima da gestão partidária, que por razões óbvias eu não tenho podido assumir. Essa semana dois contratos que precisavam ser assinados, eu não pude fazê-lo, pois a Administração Penitenciária não autorizou. Autoriza que eu assine procurações, mas contratos contrariam a norma interna da Secretaria Penitenciária. Assinar é falta grave”, afirmou ele na carta.

