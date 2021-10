Preso homem que teria ‘entregado’ vítimas a pistoleiros em chacina na fronteira

Entre as vítimas, estava a filha do governador do estado de Amambay, no Paraguai. Derlis Javier Lopez Arce é o oitavo preso por suspeita de envolvimento no atentado. Um suspeito foi preso no domingo. Outros seis na segunda-feira (11). Estes últimos são brasileiros e serão expulsos do país.

De acordo com o subcomandante da Polícia Nacional do Paraguai, Jorge Vidallet, o paraguaio Derlis Javier Lopez Arce aparece nas imagens gravadas por câmeras de segurança sinalizando para a caminhonete,de onde os pistoleiros desceram e atiraram nas quatro vítimas, ferindo outras três.