Preso por importunação sexual em ônibus nega crime e alega que mexeu na bermuda por ‘usar fralda’

O homem de 32 anos preso em flagrante por suspeita de importunar sexualmente uma adolescente de 17 dentro de um ônibus em Praia Grande, no litoral de São Paulo, negou o crime e alegou que se mexeu por estar “arrumando a fralda” que usava. Segundo a Polícia Civil, ele disse em depoimento que utiliza o item por conta de um problema de incontinência urinária. Apesar da alegação, ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, e segue detido.

O caso ocorreu na última quinta-feira (14). Segundo apurado pelo g1, testemunhas afirmam que o suspeito chegou a abrir o zíper da calça e tentou esfregar as partes íntimas na menor. O homem tentou descer do coletivo quando percebeu que os passageiros viram a ação, mas foi detido. O delegado responsável pelo caso, Alex Mendonça do Nascimento, explica que o suspeito negou o crime, alegando um problema de saúde.