Professora perdeu por minutos ônibus envolvido em acidente que deixou 12 mortos: ‘Já estava saindo’

Por questão de minutos, a professora Luciana Nascimento, de 38 anos, não embarcou no ônibus que se envolveu em um acidente com uma van e um caminhão bitrem que deixou 12 mortos e mais de 20 feridos na Bahia. A educadora se atrasou para chegar à rodoviária de Itabuna em razão de alguns imprevistos. Ela havia se programado para voltar para sua casa em Eunápolis no horário das 18h, mas se deparou com uma fila extensa para comprar a passagem. Na sua vez, já era tarde demais.

— Cheguei lá pouco depois das 17h30, mas só tinha um atendente e uma fila de 10 ou 12 pessoas na frente. Quando chegou na minha vez, o rapaz falou que não tinha passagem para aquele horário, que o ônibus já estava saindo, não tinha como. Nessa hora eu me desesperei — contou Luciana ao GLOBO, ainda em choque. — Eu tinha me programado para ir naquele ônibus. Foram alguns minutos que impediram realmente.

A professora havia marcado uma consulta médica na última terça-feira em Itabuna. Na véspera, após trabalhar pela manhã, pegou um ônibus de Eunápolis, onde mora há sete anos, com destino ao município baiano no qual vivem seus familiares. Dormiu na casa de sua mãe para chegar a tempo do compromisso no dia seguinte.

