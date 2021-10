Proibido de pisar na TV pela Globo, Faustão reúne família e ostenta sapato de R$ 8,7 mil

Faustão, que está de malas prontas para a Band, não pode surgir em um programa de televisão até o fim de seu contrato com a Globo, no final do ano. Entretanto, nada lhe impede de posar para lindos cliques em família nas redes sociais.

Reunindo a esposa e os três filhos, o apresentador surgiu no Instagram da conjugue, Luciana Cardoso, sorridente por estar ao lado de quem ama. Além disso, o momento também conta com a presença do namorado da filha, Julinho Casares. Para quem não sabe, os filhos de Faustão são João Guilherme, de 17 anos, Rodrigo, de 13, e Lara Silva, de 20 – do primeiro casamento com Magda Colares. Curtido por mais de 40 mil pessoas, o famoso deu o que falar pelo sapato da marca Fendi, que custa R$ 8,7 mil no Brasil. Leia mais em IG, clique AQUI!