Lei que obriga divulgação de escala de plantões médicos em RB divide opiniões; Sindmed revela preocupação

O vereador de Rio Branco, Arnaldo Barros, apresentou um projeto de lei que visa expor, de forma online, através do site da prefeitura de Rio Branco, a escala de médicos que trabalham a serviço do município no site eletrônico do executivo da capital.

Apesar de ter sido aprovado por unanimidade pela Câmara municipal de Rio Branco e sancionado pela prefeitura nesta semana, o projeto de lei é alvo de discussões – agora, pela classe médica. O presidente do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), Guilherme Pulici, afirma ao ContilNet que o sindicato está estudando o projeto de lei e verificando a forma como a categoria é afetada com a norma.

“Nossa preocupação é com a segurança do profissional”, resumiu-se a afirmar o presidente. De acordo com publicação do diário, a lei começa a valer dentro do prazo de 60 dias.

À nossa reportagem, o vereador Arnaldo Barros, autor do PL, afirma que a lei tem como objetivo acabar com as falhas no sistema de saúde – e que a população, agora, se torna a protagonista nessa fiscalização, podendo de forma online, verificar se as escalas estão sendo cumpridas.

“Quem ganha com tudo isso é o povo. Fui eleito para facilitar mais e mais a vida do cidadão rio-branquense, este projeto ajudará muita gente. Com a medida, a população pode acompanhar, de perto, as escalas e mitigar falhas. Agora, se faz necessário apenas que todos saibam desse tipo de serviço”, afirma Arnaldo.