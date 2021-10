Projeto Inova Amazônia garante bolsas de apoio de até R$ 72 mil

O Sebrae está lançando o projeto Inova Amazônia para fomentar, apoiar e desenvolver pequenos negócios, startups e novos empreendimentos a partir de ideias inovadoras e que tenham como premissa a conservação, a preservação ou o uso sustentável dos recursos da biodiversidade do bioma amazônico. No Acre, as inscrições para participar do projeto vão até o dia 2 de novembro.

A bioeconomia envolve um espectro de tecnologias e pesquisas que podem ser aplicadas para melhoria de diversas atividades econômicas de forma sustentável e inovadora, tais como: saúde humana e animal, segurança hídrica, energética e alimentar, químicos renováveis, aumento da produtividade agropecuária e energética, desenvolvimento de processos industriais de menor impacto ambiental e criação de empresas de base biotecnológica e empregos altamente qualificados. Isso possibilita a abertura de novas oportunidades de mercado, incremento e melhoramento da matriz produtiva e promoção do desenvolvimento territorial sustentável.

O Inova Amazônia irá selecionar propostas com potencial de inovação que incorporem novas tecnologias aos setores relacionados à bioeconomia na região amazônica para receberem capacitação e bolsa de estímulo à inovação, conforme critérios estabelecidos neste edital.

Durante todo o ciclo do projeto os participantes receberão assessoria do Sebrae e instituições parceiras através de palestras, cursos, mentorias, eventos e fóruns de discussão, com acesso a uma extensa gama de conteúdos exclusivos distribuídos em webinars, videocasts, podcasts, meetup, bootcamps, ideathons e muito mais.

Ao todo, serão 3 etapas classificatórias, abrangendo desde a preparação até a formalização e operacionalização do empreendimento. As empresas participantes do projeto terão acesso à bolsa de estímulo à inovação, com valor previsto de até R$ 72 mil.

As inscrições devem ser realizadas no endereço eletrônico https://bit.ly/InovaAmazoniaACeRO. As demais informações podem ser consultadas no site www.sebrae.com.br/inovaamazonia.