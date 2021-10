Projeto Líder: Mâncio Lima sedia 1º Fórum regional para monitoramento dos compromissos regionais

O Município de Mâncio Lima está sediando o 1º Fórum Líder do Juruá, com a participação dos cinco municípios da regional. O Fórum tem como objetivo o monitoramento dos compromissos assumidos em oito eventos realizados anteriormente para o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico do Juruá.

“Nosso município tem muito a oferecer aos nossos visitantes quando o assunto é desenvolvimento, agricultura familiar e turismo. Este fórum é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa região, pois se trata de agenda pensada conjuntamente com o setor comercial, governamental e a sociedade civil. Não tenho dúvidas que teremos um plano de desenvolvimento coeso, compatível com a nossa realidade e com a pactuação de compromissos conjuntos”, finalizou Isaac Lima, prefeito.

Os líderes, representantes do setor público, privado, comércio e terceiro setor, definiram quatro eixos temáticos para a elaboração do plano de desenvolvimento: Turismo e desenvolvimento regional, interligação dos municípios, cadeias produtivas e inovações tecnológicas com diversas estratégias para impulsionar estas áreas, levando em consideração as características locais, necessidades, carências e peculiaridades do território.

As ações definidas como compromissos regionais têm como objetivo a geração de emprego e renda com ações de curto, médio e longo prazo. O SEBRAE, promotor do Projeto Líder, irá promover ao longo do tempo os fóruns de monitoramento para a região do JURUÁ sob o olhar dos prefeitos, líderes natos por terem sido escolhidos pela população.

O Programa LIDER (Liderança para Desenvolvimento Regional) é uma iniciativa do Sebrae que nasceu para responder a carência de uma atuação integrada entre as lideranças do poder público, entidades privadas e do terceiro setor para a promoção desenvolvimento sustentável dos territórios brasileiros.

As lideranças são mobilizadas, sensibilizadas, organizadas e qualificadas para construção e implementação de agendas de desenvolvimento econômico para os territórios de que fazem parte.

O Projeto teve início em 2007, no Rio grande do Sul, hoje, são mais de 70 projetos Líderes em todo o Brasil, 35 já executados e com pouco mais 2.500 líderes formados em mais de 600 municípios. A Regional do Juruá, após oito encontros, já está na fase final de aplicação de sua Agenda de Desenvolvimento, Purus, Tarauacá e Envira já tem sua agenda pronta e, no Alto Acre está em fase de execução.

O 1º Fórum Líder da Regional do Juruá conta com a participação do Deputado Estadual Jonas Lima, a Vice-prefeita Ângela Valente, Marcelo Macedo, representante do SEBRAE, o prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Pianko e líderes dos cinco municípios do Juruá. Ao final do evento, que acontece na tarde desta sexta-feira (08), os lideres deverão definir estratégias e um plano de ação para agregação de novos líderes, realização de fóruns de acompanhante, gestão e monitoramento.